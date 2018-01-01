Актёры и съёмочная группа фильма «Фабрика троллей»

WinkФильмыФабрика троллейАктёры и съёмочная группа фильма «Фабрика троллей»
Режиссёры
Актёры
АктёрLim Sang-jin
Сон Сок-куSon Seok-goo
АктёрChattatkat
Ким Дон-хвиKim Dong-hwi
АктёрJjingppeotking
Ким Сон-чхольKim Seong-cheol
АктёрPaeptaek
Хон ГёнHong Gyeong
АктёрPark Woo-seong
Ли Со-хванLee Seo-hwan
АктёрChoi Pyeong-ho
Чхве Дон-мунChoi Deok-moon
АктрисаPyo Ha-jeong
Ли Сон-хиLee Seon-hee
АктёрLee Seon-woo
Ким Хи-вонKim Hee-won
АктёрNam Gi-hong
Ким Джун-ханKim Joon-han
АктёрLee David
Ли ДэвидLee David
АктёрInformant X
Ким Гю-бэкKim Gyoo-baek
АктёрRoad construction manager
Нам Джин-бокNam Jin-bok
АктёрLee Yong-chan