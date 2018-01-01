Wink
Фильмы
Фабрика троллей
Актёры и съёмочная группа фильма «Фабрика троллей»

Режиссёры

Ан Гук-чин

An Gook-jin
Режиссёр

Актёры

Сон Сок-ку

Son Seok-goo
АктёрLim Sang-jin
Ким Дон-хви

Kim Dong-hwi
АктёрChattatkat
Ким Сон-чхоль

Kim Seong-cheol
АктёрJjingppeotking
Хон Гён

Hong Gyeong
АктёрPaeptaek
Ли Со-хван

Lee Seo-hwan
АктёрPark Woo-seong
Чхве Дон-мун

Choi Deok-moon
АктёрChoi Pyeong-ho
Ли Сон-хи

Lee Seon-hee
АктрисаPyo Ha-jeong
Ким Хи-вон

Kim Hee-won
АктёрLee Seon-woo
Ким Джун-хан

Kim Joon-han
АктёрNam Gi-hong
Ли Дэвид

Lee David
АктёрLee David
Ким Гю-бэк

Kim Gyoo-baek
АктёрInformant X
Нам Джин-бок

Nam Jin-bok
АктёрRoad construction manager
Хон Сок-пин

Hong Seok-bin
АктёрLee Yong-chan

Сценаристы

Ан Гук-чин

An Gook-jin
Сценарист
Чан Ган-мён

Jang Gang-myeong
Сценарист

Продюсеры

Ким Ю-гён

Kim Yoo-gyeong
Продюсер

Художники

Чо Сан-гён

Jo Sang-gyeong
Художница

Композиторы

Чо Ён-ук

Jo Yeong-wook
Композитор