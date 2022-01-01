Вычитание
Wink
Фильмы
Вычитание
7.12022, Tafrigh
Драма, Детектив103 мин18+
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Вычитание (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Семейная пара встречает двойников, которые сильно отличаются от них характерами. Фильм «Вычитание» — фантасмагорический триллер иранского режиссера МаниХагиги, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто.

Инструктор по вождениюФарзанеи ее муж Джалал кажутся обычной семейной парой. ОднакоФарзане страдает от тревоги: она ждет первого ребенка и не уверена, что станет хорошей матерью. К тому же, она считает, что у Джалала появилась любовница — Фарзане видит, как муж идет в гости к другой. Однако правда оказывается куда причудливее: в столице Ирана живут Бита иМохсен, как две капли воды похожие на них с Джалалом. Они тоже несчастны, несмотря на завидный достаток и уже родившегося сына. После знакомства все четверо понимают, что ничего уже не будет прежним.

Как изменится жизнь и отношения супругов после таинственной встречи, расскажет «Вычитание». Фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Вычитание смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Иран
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

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