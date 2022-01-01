Вычитание (фильм, 2022) смотреть онлайн

Семейная пара встречает двойников, которые сильно отличаются от них характерами. Фильм «Вычитание» — фантасмагорический триллер иранского режиссера МаниХагиги, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонт�о.



Инструктор по вождениюФарзанеи ее муж Джалал кажутся обычной семейной парой. ОднакоФарзане страдает от тревоги: она ждет первого ребенка и не уверена, что станет хорошей матерью. К тому же, она считает, что у Джалала появилась любовница — Фарзане видит, как муж идет в гости к другой. Однако правда оказывается куда причудливее: в столице Ирана живут Бита иМохсен, как две капли воды похожие на них с Джалалом. Они тоже несчастны, несмотря на завидный достаток и уже родившегося сына. После знакомства все четверо понимают, что ничего уже не будет прежним.



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