Объект преследования
Wink
Фильмы
Объект преследования
8.42023, Taget
Триллеры, Детективы101 мин18+
Девушка пытается разоблачить интернет-мошенника, но сталкивается с настоящим маньяком
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Объект преследования (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка не подозревает, что, оставив отрицательный отзыв в Интернете, она привлечет внимание маньяка-убийцы. Корейский триллер об опасностях онлайн-шоппинга.

Сухён работает строительным менеджером. Ей приходится терпеть подчиненных, которые относятся к обязанностям кое-как, и начальника, распускающего руки. Вдобавок ко всему, девушка переезжает в новую квартиру, где как назло сломана стиральная машина. Новая бытовая техника стоит слишком дорого, так что Сухён решает купить подержанный товар. Однако приобретенная через онлайн-барахолку стиральная машинка даже не включается, а продавец поспешил удалить аккаунт. Возмущенная Сухён находит мошенника и оставляет под его новым объявлением отрицательный комментарий. Вскоре она узнает, что столкнулась с настоящим маньяком.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Объект преследования»

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