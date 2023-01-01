Объект преследования (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Девушка не подозревает, что, оставив отрицательный отзыв в Интернете, она привлечет внимание маньяка-убийцы. Корейский триллер об опасностях онлайн-шоппинга.
Сухён работает строительным менеджером. Ей приходится терпеть подчиненных, которые относятся к обязанностям кое-как, и начальника, распускающего руки. Вдобавок ко всему, девушка переезжает в новую квартиру, где как назло сломана стиральная машина. Новая бытовая техника стоит слишком дорого, так что Сухён решает купить подержанный товар. Однако приобретенная через онлайн-барахолку стиральная машинка даже не включается, а продавец поспешил удалить аккаунт. Возмущенная Сухён находит мошенника и оставляет под его новым объявлением отрицательный комментарий. Вскоре она узнает, что столкнулась с настоящим маньяком.
Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, чем закончится триллер «Объект преследования» — фильм 2023 года смотреть онлайн уже можно на нашем сервисе.
Объект преследования смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Пак
Хи-гон
- ЩХАктриса
Щин
Хе-сон
- КСАктёр
Ким
Сон-гюн
- ЛСАктёр
Лим
Сон-джэ
- ЛЧАктёр
Лим
Чхоль-су
- ЛДАктриса
Ли
Джу-ён
- КСАктриса
Кым
Сэ-рок
- КТАктёр
Кан
Тхэ-о
- НЁАктёр
Но
Ён-хак
- КГАктёр
Ким
Гван-хён
- ЧЁАктёр
Чо
Ён-джун
- ПХСценарист
Пак
Хи-гон
- КДСценарист
Ким
Дон-ху
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- КДХудожница
Ким
Джон-вон
- ПЮОператор
Пэк
Юн-сок
- ЧЁКомпозитор
Чан
Ён-гю