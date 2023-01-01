Объект преследования (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка не подозревает, что, оставив отрицательный отзыв в Интернете, она привлечет внимание маньяка-убийцы. Корейский триллер об опасностях онлайн-шоппинга.



Сухён работает строительным менеджером. Ей приходится терпеть подчиненных, которые относятся к обязанностям кое-как, и начальника, распускающего руки. Вдобавок ко всему, девушка переезжает в новую квартиру, где как назло сломана стиральная машина. Новая бытовая техника стоит слишком дорого, так что Сухён решает купить подержанный товар. Однако приобретенная через онлайн-барахолку стиральная машинка даже не включается, а продавец поспешил удалить аккаунт. Возмущенная Сухён находит мошенника и оставляет под его новым объявлением отрицательный комментарий. Вскоре она узнает, что столкнулась с настоящим маньяком.



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