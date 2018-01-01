Французское кино
Wink
Все подборки
Французское кино

Французское кино

Французское кино достигло особого успеха и популярности во всем мире, ведь за свою более чем вековую историю оно воплотило в реальность огромное количество шедевров, определивших мировое развитие кинематографа на годы вперед. Подборка французских фильмов на русском — список картин, снятых в разных жанрах и в разные годы, а также рекомендуемых к просмотру любому киноману. На онлайн-сервисе Wink всегда найдется лучшее французское кино, представленное как в качестве новинок последних лет, так и в виде киношедевров, давно уже ставших легендой. Получайте удовольствие от ставших классикой «Амели» и «Такси», познакомьтесь с потрясающими любовными историями «Он и она», «Притворись моим парнем», «Анжелика. Маркиза ангелов», и не забывайте о захватывающих фантастически боевиках — например, посмотрите «Вавилон Н.Э.», «Звездные врата» или «Валериан и город тысячи планет». Эти и другие французские фильмы доступных онлайн в любое время! Смотреть бесплатно фильмы Франции — лучший выбор на вечер, который можно провести с любимым человеком, в компании друзей или даже просто в одиночестве. Наслаждайтесь отборным кино в HD-разрешении, доступном на онлайн-сервисе Wink не только с экрана компьютера, но и в телевизоре или на планшете!

ФильмыДля детей
Постер к фильму Тайна Хеопса 2025
7.1

Тайна Хеопса

2025, 93 мин
Постер к фильму Джун и Джон 2025
7.5

Джун и Джон

2025, 89 мин
Постер к фильму Все любят Туду 2024
6.9

Все любят Туду

2024, 98 мин
Постер к фильму Джейн Остин испортила мне жизнь 2024
7.0

Джейн Остин испортила мне жизнь

2024, 93 мин
Постер к фильму Смерть в лифте 2024
5.5

Смерть в лифте

2024, 69 мин
Постер к фильму Болеро. Душа Парижа 2024
8.4

Болеро. Душа Парижа

2024, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму По следу тени 2024
8.2

По следу тени

2024, 97 мин
Постер к фильму Вопль 2024
6.1

Вопль

2024, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девушки на балконе 2024
6.0

Девушки на балконе

2024, 94 мин
Постер к фильму Ларго Винч: Гнев прошлого 2024
8.4

Ларго Винч: Гнев прошлого

2024, 95 мин
Постер к фильму Братья 2024
8.4

Братья

2024, 102 мин
Постер к фильму Дикий алмаз 2024
6.2

Дикий алмаз

2024, 103 мин
Постер к фильму Второй акт 2024
5.6

Второй акт

2024, 73 мин
Постер к фильму Снова наступит рассвет 2024
6.1

Снова наступит рассвет

2024, 77 мин
Постер к фильму Украденная картина 2024
7.9

Украденная картина

2024, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Он и она 2024
7.5

Он и она

2024, 85 мин
Постер к фильму Черный чай 2024
7.3

Черный чай

2024, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Остров Черепа 2024
6.8

Остров Черепа

2024, 85 мин
Постер к фильму Хороший мальчик 2024
6.8

Хороший мальчик

2024, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Братья по нотам 2024
8.8

Братья по нотам

2024, 102 мин
Постер к фильму Реальные зомби 2023
7.3

Реальные зомби

2023, 76 мин
Постер к фильму 10 дней без мамы в Куршевеле 2023
8.5

10 дней без мамы в Куршевеле

2023, 95 мин
Постер к фильму Безумные съемки 2023
6.2

Безумные съемки

2023, 109 мин
Постер к фильму Остров изгоев 2023
7.9

Остров изгоев

2023, 106 мин
Постер к фильму Паутина страха 2023
7.5

Паутина страха

2023, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Золотые руки 2023
8.7

Золотые руки

2023, 85 мин
Постер к фильму Анатомия падения 2023
6.9

Анатомия падения

2023, 145 мин
Постер к фильму Венсан должен умереть 2023
6.7

Венсан должен умереть

2023, 103 мин
Постер к фильму Как быть нормальным? 2023
7.2

Как быть нормальным?

2023, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ангел мести 2023
7.8

Ангел мести

2023, 76 мин
Постер к фильму Игра дронов 2023
7.1

Игра дронов

2023, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Герой поневоле 2023
8.0

Герой поневоле

2023, 96 мин
Постер к фильму Вурдалак 2023
5.4

Вурдалак

2023, 90 мин
Постер к фильму Рецепт любви 2023
8.6

Рецепт любви

2023, 135 мин
Постер к фильму Банды Парижа 2023
7.6

Банды Парижа

2023, 90 мин
Постер к фильму Королевство зверей 2023
7.5

Королевство зверей

2023, 122 мин
Постер к фильму Марк и Джефф спасают мир 2023
8.2

Марк и Джефф спасают мир

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тони и ее семья 2023
8.0

Тони и ее семья

2023, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Догмен 2023
8.5

Догмен

2023, 105 мин
Постер к фильму SуперКопы: Миссия «Бабушка» 2023
7.9

SуперКопы: Миссия «Бабушка»

2023, 87 мин
Постер к фильму Отпуск не по-детски 2023
8.4

Отпуск не по-детски

2023, 97 мин
Постер к фильму Салем 2023
7.6

Салем

2023, 98 мин
Постер к фильму Предчувствие 2023
6.3

Предчувствие

2023, 140 мин
Постер к фильму Я всегда буду помнить ваши лица 2023
7.5

Я всегда буду помнить ваши лица

2023, 113 мин
Постер к фильму Рождество не по плану 2023
8.0

Рождество не по плану

2023, 83 мин
Постер к фильму Милли Ванилли: Девочка, ты знаешь, что это правда 2023
8.9

Милли Ванилли: Девочка, ты знаешь, что это правда

2023, 118 мин
Постер к фильму Комната чудес 2023
8.7

Комната чудес

2023, 94 мин
Постер к фильму Спуск в бездну 2023
7.1

Спуск в бездну

2023, 99 мин