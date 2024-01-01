Остров Черепа (фильм, 2024) смотреть онлайн

Четверо серфингисток отправляются на остров, которого нет ни на одной карте. Но вместо высоких волн они находят там только смерть. Фильм «Остров Черепа» — французский хоррор о встрече с неизведанным.



Сара — бывшая чемпионка по серфингу, карьера которой трагически оборвалась после травмы. Однажды она узнает, что на острове в Полинезии, который по загадочным причинам не указывают на картах, есть место, где никто никогда не ловил волну. Сара решает отправиться туда, прихватив трех лучших подруг, но девушек предупреждают: остров заброшен, потому что там живут демоны. Путешественницы не прислушиваются к угрозам и находят на запретной территории настоящий рай. Но, когда они оскверняют полинезийскую святыню, идеальная поездка оборачивается кошмаром.



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