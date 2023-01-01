Отпуск не по-детски (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Жители дома престарелых переезжают в шикарный приморский клуб, где их ждут недовольные соседи и жадные бизнесмены. Легкая комедия из Франции «Отпуск не по-детски» — фильм с Жаном Рено и Кевом Адамсом о том, как важно находить общий язык.



Дом Лино Вартана — прекрасное место, где дружно живут пенсионеры и дети-сироты. Присматривает за ними молодой человек Милан, который все свободное время тратит на любимую работу. Его подопечным это кажется слегка странным, так что они пытаются устроить Милану личную жизнь. Однако хозяину дома совсем не до этого: по нелепой причине райский уголок хотят закрыть нечистые на руку чиновники, так что Милану приходится искать место, куда он и его старики смогут переехать. Так все отправляются в приморский клуб Bel Azur на юге Франции. Вот только пенсионеры, которые там уже живут, не в восторге от новоприбывших, да и хозяин дома отдыха тоже не так прост.



Смогут ли старики подружиться и вместе избежать козней хитрых бизнесменов, расскажет комедия «Отпуск не по-детски» 2023 года, смотреть онлайн которую вы сможете на нашем видеосервисе Wink.







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