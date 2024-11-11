Милли Ванилли: Девочка, ты знаешь, что это правда (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Взлет и падение харизматичных музыкантов, запомнившихся не только хитами чартов, но и скандалом с использованием фонограммы. Байопик «Милли Ванилли: Девочка, ты знаешь, что это правда» — фильм об обратной стороне успеха в шоу-бизнесе.



Середина 1980-х. Роб — молодой чернокожий немец, мечтающий о карьере брейкдансера. Он отлично выглядит и двигается, с легкостью привлекая внимание окружающих. Фэб — французский хореограф, который хочет работать в сфере музыкальных клипов. Познакомившись, эти двое быстро стали как братья. Фэб верит, что у них с Робом есть все шансы на успех. Однажды их замечает Фрэнк, опытный музыкальный продюсер, за плечами которого не один диско-хит. Тем не менее, чтобы оставаться на волне, ему нужны звезды. Он видит большой потенциал в Робе и Фэбе, однако не уверен в их возможностях как певцов. Но записать вокал может кто угодно, а звездная харизма попадается редко. Так появляется группа Милли Ванилли, которой суждено ворваться на вершины чартов и со скандалом уйти со сцены, когда обман вскроется.



Подробнее их историю расскажет фильм «Милли Ванилли: Девочка, ты знаешь, что это правда» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

