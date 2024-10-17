Украденная картина
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Украденная картина

Украденная картина (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

7.92024, Le tableau volé
Драма, Комедия86 мин18+

О фильме

Оценщик подлинности произведений искусства оказывается в центре интриг, когда его просят провести экспертизу известной картины. Закрученный французский триллер «Украденная картина» — фильм от сценариста лент Жака Риветта Паскаля Боницера.

Андре Массон, профессиональный искусствовед, получает заказ на оценку картины, которая может быть давно утраченной работой великого художника-экспрессиониста Эгона Шиле. Он почти уверен, что произведение австрийца безвозвратно утеряно во времена Второй мировой войны, поэтому отправляется в Мюлуз без больших ожиданий. Однако на месте, в доме скромной семьи, он видит картину, поразительно похожую на «Увядшие подсолнухи» Шиле. Когда в доме находят документы, подтверждающие конфискацию картины нацистами, он понимает, что это действительно может быть тот самый шедевр. Однако на владение картиной заявляют права и другие ценители искусства.

Получится ли у героя сохранить свою карьеру, которая теперь зависит от резонансной находки? Об этом расскажет «Украденная картина», фильм 2024 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb