Оценщик подлинности произведений искусства оказывается в центре интриг, когда его просят провести экспертизу известной картины. Закрученный французский триллер «Украденная картина» — фильм от сценариста лент Жака Риветта Паскаля Боницера.



Андре Массон, профессиональный искусствовед, получает заказ на оценку картины, которая может быть давно утраченной работой великого художника-экспрессиониста Эгона Шиле. Он почти уверен, что произведение австрийца безвозвратно утеряно во времена Второй мировой войны, поэтому отправляется в Мюлуз без больших ожиданий. Однако на месте, в доме скромной семьи, он видит картину, поразительно похожую на «Увядшие подсолнухи» Шиле. Когда в доме находят документы, подтверждающие конфискацию картины нацистами, он понимает, что это действительно может быть тот самый шедевр. Однако на владение картиной заявляют права и другие ценители искусства.



Получится ли у героя сохранить свою карьеру, которая теперь зависит от резонансной находки? Об этом расскажет «Украденная картина», фильм 2024 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

