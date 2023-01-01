Безумные съемки (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Актер массовки берется за документальный фильм о съемках амбициозной социальной драмы, производство которой разваливается буквально на глазах. Французская сатирическая комедия об изнанке киноиндустрии.
В провинциальном городке где-то во Франции популярный режиссер по имени Симон снимает важную для него картину — драму о работниках завода, которые бунтуют против начальства. На площадке царит хаос: никто не хочет иметь дела с зазвездившимся исполнителем главной роли, а продюсер обещает урезать бюджет, если Симон не выполнит ее требование переписать концовку. Судьба ленты висит на волоске. В это время Жозеф, актер массовки, мечтающий о режиссерской карьере, снимает остросюжетный фильм о фильме, во всей красе запечатлевая дрязги коллег по проекту.
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Рейтинг
- СКРежиссёр
Седрик
Кан
- Актёр
Дени
Подалидес
- Актёр
Джонатан
Коэн
- СКАктёр
Стефан
Крепон
- Актриса
Сухейла
Якуб
- ЭБАктриса
Эмманюэль
Берко
- КБАктёр
Ксавье
Бовуа
- Актриса
Валери
Донзелли
- ОВАктёр
Орландо
Вотье
- ТЗАктёр
Томас
Зильберштейн
- СДСценарист
Самюэль
Ду
- СКСценарист
Седрик
Кан
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- АКХудожница
Алис
Камбурнак
- ЯДМонтажёр
Ян
Деде