Безумные съемки (фильм, 2023) смотреть онлайн

Актер массовки берется за документальный фильм о съемках амбициозной социальной драмы, производство которой разваливается буквально на глазах. Французская сатирическая комедия об изнанке киноиндустрии.



В провинциальном городке где-то во Франции популярный режиссер по имени Симон снимает важную для него картину — драму о работниках завода, которые бунтуют против начальства. На площадке царит хаос: никто не хочет иметь дела с зазвездившимся исполнителем главной роли, а продюсер обещает урезать бюджет, если Симон не выполнит ее требование переписать концовку. Судьба ленты висит на волоске. В это время Жозеф, актер массовки, мечтающий о режиссерской карьере, снимает остросюжетный фильм о фильме, во всей красе запечатлевая дрязги коллег по проекту.



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