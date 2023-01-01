Безумные съемки
Wink
Фильмы
Безумные съемки
6.22023, Making Of
Драма109 мин18+
Актер массовки снимает фильм о создании нового проекта большого режиссера, в котором все идет не по плану

Безумные съемки (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Актер массовки берется за документальный фильм о съемках амбициозной социальной драмы, производство которой разваливается буквально на глазах. Французская сатирическая комедия об изнанке киноиндустрии.

В провинциальном городке где-то во Франции популярный режиссер по имени Симон снимает важную для него картину — драму о работниках завода, которые бунтуют против начальства. На площадке царит хаос: никто не хочет иметь дела с зазвездившимся исполнителем главной роли, а продюсер обещает урезать бюджет, если Симон не выполнит ее требование переписать концовку. Судьба ленты висит на волоске. В это время Жозеф, актер массовки, мечтающий о режиссерской карьере, снимает остросюжетный фильм о фильме, во всей красе запечатлевая дрязги коллег по проекту.

Получится ли у Симона закончить фильм, расскажут «Безумные съемки» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

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