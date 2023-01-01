Марк и Джефф спасают мир (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Жених отправляется к бабуле за благословением вместе с плюшевым преступником. Французская комедия от режиссера «Шахматиста» с Жераром Депардье.



Джефф собирается жениться. Перед волнительным событием он решает съездить к бабушке: проведать и получить благословение. Вот только бабуля живет на другом конце Франции, а дорогу к ней неожиданно перекрывают спецслужбы. У людей в черном проблема: из строго засекреченной лаборатории сбежал очень серьезный нарушитель закона — игрушечная обезьянка по имени Марк. Случай сводит Джеффа и Марка вместе, и Джефф решает спасти плюшевого хулигана от лап агентов. Приятели отправляются в полное приключений и забавных ситуаций путешествие по стране.



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