Смерть в лифте
Wink
Фильмы
Смерть в лифте
2024, Top Floor
Триллер69 мин18+

Контент станет доступным 25.07.2025

Смерть в лифте (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Популярная девушка-блогер оказывается заперта в лифте, а голос загадочного оператора задает ей личные вопросы. От того, как она на них ответит, зависит ее жизнь. Триллер «Смерть в лифте» — фильм о цене славы с неожиданным финалом.

Джулия — известный инфлюенсер, сумевшая своим блогом привлечь почти 12 миллионов подписчиков. Поклонники ее обожают, а сама она ведет роскошную жизнь знаменитости. Но вот однажды Джулия просыпается в незнакомом лифте, совершенно не помня, как туда попала. Связи в кабине нет, но ей удается дозвониться до оператора поддержки. Однако странный мужчина не спешит ей помогать и вместо этого начинает задавать девушке неудобные вопросы. Если она ответит честно — лифт проедет несколько этажей наверх. Если попытается обмануть — ее ждет жестокое наказание.

Сможет ли Джулия выбраться из ловушки, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Смерть в лифте» (2024) онлайн на Wink.

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Страна
Болгария, Франция
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в лифте»