Смерть в лифте (фильм, 2024) смотреть онлайн

Популярная девушка-блогер оказывается заперта в лифте, а голос загадочного оператора задает ей личные вопросы. От того, как она на них ответит, зависит ее жизнь. Триллер «Смерть в лифте» — фильм о цене славы с неожиданным финалом.



Джулия — известный инфлюенсер, сумевшая своим блогом привлечь почти 12 миллионов подписчиков. Поклонники ее обожают, а сама она ведет роскошную жизнь знаменитости. Но вот однажды Джулия просыпается в незнакомом лифте, совершенно не помня, как туда попала. Связи в кабине нет, но ей удается дозвониться до оператора поддержки. Однако странный мужчина не спешит ей помогать и вместо этого начинает задавать девушке неудобные вопросы. Если она ответит честно — лифт проедет несколько этажей наверх. Если попытается обмануть — ее ждет жестокое наказание.



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