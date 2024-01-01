Смерть в лифте (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Популярная девушка-блогер оказывается заперта в лифте, а голос загадочного оператора задает ей личные вопросы. От того, как она на них ответит, зависит ее жизнь. Триллер «Смерть в лифте» — фильм о цене славы с неожиданным финалом.
Джулия — известный инфлюенсер, сумевшая своим блогом привлечь почти 12 миллионов подписчиков. Поклонники ее обожают, а сама она ведет роскошную жизнь знаменитости. Но вот однажды Джулия просыпается в незнакомом лифте, совершенно не помня, как туда попала. Связи в кабине нет, но ей удается дозвониться до оператора поддержки. Однако странный мужчина не спешит ей помогать и вместо этого начинает задавать девушке неудобные вопросы. Если она ответит честно — лифт проедет несколько этажей наверх. Если попытается обмануть — ее ждет жестокое наказание.
Сможет ли Джулия выбраться из ловушки, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Смерть в лифте» (2024) онлайн на Wink.
Смерть в лифте смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЖМРежиссёр
Жереми
Минуи
- ККАктриса
Калина
Костова
- КЦАктёр
Калин
Цаков
- ЭТАктриса
Элиз
Тиллолой
- ИЗАктёр
Ивайло
Захариев
- АБАктёр
Ален
Бузиге
- DBАктёр
Darnell
Bernard
- ШУАктёр
Шон
Уингейт
- Актриса
Жюстин
Вахсбергер
- ЙЛАктриса
Йовель
Лековский
- Актёр
Николя
Казале
- ЖМСценарист
Жереми
Минуи
- ЖМПродюсер
Жереми
Минуи
- МВПродюсер
Моника
Велкова
- ЭНХудожник
Эксел
Николет
- ЖММонтажёр
Жереми
Минуи
- ЛФКомпозитор
Леонард
Финкельштейн
- ЖСКомпозитор
Жан-Люк
Спаньоло
- ФВКомпозитор
Франсуа
Валери