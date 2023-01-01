Wink
Фильмы
Смерть в лифте
Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в лифте»

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в лифте»

Режиссёры

Жереми Минуи

Жереми Минуи

Jérémy Minui
Режиссёр

Актёры

Калина Костова

Калина Костова

Kalina Kostova
АктрисаFan 2
Калин Цаков

Калин Цаков

Kalin Tsakov
АктёрMax
Элиз Тиллолой

Элиз Тиллолой

Élise Tilloloy
АктрисаLily
Ивайло Захариев

Ивайло Захариев

Ivaylo Zahariev
АктёрMichael
Ален Бузиге

Ален Бузиге

Alain Bouzigues
АктёрCEO comprimised
Darnell Bernard

Darnell Bernard

Darnell Bernard
АктёрBlogger
Шон Уингейт

Шон Уингейт

Akil Wingate
АктёрOperator
Жюстин Вахсбергер

Жюстин Вахсбергер

Justine Wachsberger
АктрисаJulia
Йовель Лековский

Йовель Лековский

Yovel Lekowski
АктрисаTess
Николя Казале

Николя Казале

Nicolas Cazalé
АктёрGreg

Сценаристы

Жереми Минуи

Жереми Минуи

Jérémy Minui
Сценарист

Продюсеры

Жереми Минуи

Жереми Минуи

Jérémy Minui
Продюсер
Моника Велкова

Моника Велкова

Monica Velkova
Продюсер

Художники

Эксел Николет

Эксел Николет

Axel Nicolet
Художник

Монтажёры

Жереми Минуи

Жереми Минуи

Jérémy Minui
Монтажёр

Композиторы

Леонард Финкельштейн

Леонард Финкельштейн

Léonard Finkelstein
Композитор
Жан-Люк Спаньоло

Жан-Люк Спаньоло

Jean-luc Spagnolo
Композитор
Франсуа Валери

Франсуа Валери

François Valéry
Композитор