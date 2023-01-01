Водоворот лжи (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мужчина старается избежать обвинения в убийстве жены. Французский триллер о скелетах в шкафу. Александр живет с женой Жюльеттой и сыном Дарьюсом в шикарном доме в горах. Однажды к нему в гости приезжает дочь от первого брака Лизон и находит доказательства измены Жюльетты. Из-за этого между супругами разыгрывается серьезная ссора, после которой женщина уходит из дома. Когда Александр пытается догнать жену, та падает в овраг и разбивается насмерть. Вышедшая из берегов река уносит ее тело, а Александр решает не сообщать подробности инцидента полиции, чтобы не вызывать лишних подозрений. Он просит Лизон подыграть ему, но задача девушки — обмануть не только полицию, но и отца погибшей... Смотреть фильм «Водоворот лжи» 2023 года можно онлайн в хорошем качестве на Wink!



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