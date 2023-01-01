Герой поневоле (фильм, 2023) смотреть онлайн

Обычный парень неожиданно попадает в центр внимания после медицинского диагноза. Французская комедия «Герой поневоле» — фильм 2023 года с Клеманс Поэзи, звездой сериала «Родина».



Луи — добродушный и симпатичный молодой человек, который работает в адвокатской конторе, где его никто не замечает. Все меняется, когда ему ставят серьезный диагноз. Коллеги и близкие начинают оказывать ему внимание, какого он раньше не видывал. Луи вдруг ощущает, что его ценят и что он важен для окружающих. Однако вскоре бедолага узнает, что диагноз оказался ошибкой. Вместо того, чтобы рассказать правду, Луи решает продолжить играть роль смертельно больного, наслаждаясь всеми привилегиями, который дарил ему статус умирающего. Его жизнь превращается в фарс, полный нелепых ситуаций и неожиданных поворотов.



Как долго Луи сможет скрывать правду о своем здоровье? И что произойдет, когда его обман раскроется? Узнаете, если будете смотреть «Герой поневоле» — фильм доступен в нашем онлайн-кинотеатре.



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