Второй акт (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Актеры, играющие во второсортной мелодраме, то и дело отходят от сценария и выплескивают на камеру свои настоящие эмоции. Французская комедия «Второй акт» (2024) снята абсурдистом Кантеном Дюпье с Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном в главных ролях.



В сельском ресторанчике «Второй акт» должна произойти важная встреча. Флоранс надеется на скорое свидание с Давидом, в которого влюблена до беспамятства. Она хочет познакомить его со своим отцом Гийомом, крупным банкиром и очень серьезным человеком. Однако сам Давид не питает к девушке нежных чувств и тащит в ресторан друга, веселого авантюриста Вилли, чтобы спихнуть ему мадмуазель. Вдруг один из них разражается проклятиями в адрес низкопробного кино, в котором он вынужден играть. Все это время на экране были актеры, изображающие персонажей, и они еще не раз выйдут из себя и расскажут, что они на самом деле думают о друг друге, о мире и о кино.



