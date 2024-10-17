Второй акт (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Второй акт
Второй акт
5.6
Комедия73 мин18+

Актеры, играющие во второсортной мелодраме, то и дело отходят от сценария и выплескивают на камеру свои настоящие эмоции. Французская комедия «Второй акт» (2024) снята абсурдистом Кантеном Дюпье с Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном в главных ролях.

В сельском ресторанчике «Второй акт» должна произойти важная встреча. Флоранс надеется на скорое свидание с Давидом, в которого влюблена до беспамятства. Она хочет познакомить его со своим отцом Гийомом, крупным банкиром и очень серьезным человеком. Однако сам Давид не питает к девушке нежных чувств и тащит в ресторан друга, веселого авантюриста Вилли, чтобы спихнуть ему мадмуазель. Вдруг один из них разражается проклятиями в адрес низкопробного кино, в котором он вынужден играть. Все это время на экране были актеры, изображающие персонажей, и они еще не раз выйдут из себя и расскажут, что они на самом деле думают о друг друге, о мире и о кино.

Погрузиться в фильм о фильме со звездами французского кино, где полно злободневных шуток об индустрии, позволит «Второй акт». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

Франция
Комедия
Full HD
73 мин / 01:13

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb