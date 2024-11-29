Хороший мальчик (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой человек из единственной еврейской семьи, оставшейся в преимущественно мусульманском районе Парижа, пытается понять, как жить дальше. Драмеди «Хороший мальчик» — фильм о том, как сложно найти себя в большом мире.
Еврей Рубен Беллиша — 25-летний юноша, который живет с тяжело больной матерью Жизель в одном из районов Парижа. Кроме них население здесь составляют по большей части иммигранты-мусульмане, местную синагогу закрыли, а последний магазин кошерных продуктов в округе вот-вот последует ее примеру. Жизель мечтает переехать в другое место, однако Рубен не знает, чего хочет от жизни. Местные его очень любят, а что ждет за пределами родных мест, никто не знает. Среди перспектив — стать выездным продавцом, как его кузен, поехать в Израиль и служить в армии, перебраться в Эльзас и работать в синагоге. Или остаться дома и продолжать встречаться с замужней любовницей.
Сможет ли Рубен вырваться из привычной рутины, расскажет фильм «Хороший мальчик». Хорошее качество изображения ждет вас на Wink, где этот фильм можно смотреть онлайн.
Рейтинг
- НДРежиссёр
Ноэ
Дебре
- АЖАктриса
Аньес
Жауи
- ХМАктёр
Халид
Маадур
- ПСАктёр
Пьер-Анри
Салфати
- РААктёр
Редуанн
Аржан
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Боль-Редда
- ЮГАктёр
Юссуф
Гуйе
- РКАктёр
Рони
Крамер
- ФШАктриса
Фабьен
Шода
- ЯИАктриса
Ян
Илинь
- ТБАктёр
Тома
Блюменталь
- ЛДАктёр
Лионель
Драй
- ЖФАктёр
Жан-Ив
Фрейбурже
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- НДПродюсер
Ноэ
Дебре
- ЭИХудожница
Элиза
Инграссия
- ДММонтажёр
Джералдин
Манжено