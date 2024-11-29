Хороший мальчик (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Молодой человек из единственной еврейской семьи, оставшейся в преимущественно мусульманском районе Парижа, пытается понять, как жить дальше. Драмеди «Хороший мальчик» — фильм о том, как сложно найти себя в большом мире.



Еврей Рубен Беллиша — 25-летний юноша, который живет с тяжело больной матерью Жизель в одном из районов Парижа. Кроме них население здесь составляют по большей части иммигранты-мусульмане, местную синагогу закрыли, а последний магазин кошерных продуктов в округе вот-вот последует ее примеру. Жизель мечтает переехать в другое место, однако Рубен не знает, чего хочет от жизни. Местные его очень любят, а что ждет за пределами родных мест, никто не знает. Среди перспектив — стать выездным продавцом, как его кузен, поехать в Израиль и служить в армии, перебраться в Эльзас и работать в синагоге. Или остаться дома и продолжать встречаться с замужней любовницей.



