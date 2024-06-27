Рождество не по плану (фильм, 2023) смотреть онлайн

Семейная пара, не дождавшись детей на Рождество, решает провести праздник с незнакомыми старушками. И очень зря. Задорная французская комедия «Рождество не по плану» 2023 года — фильм о том, как обманчиво бывает первое впечатление.



Для Венсана Рождество — самый важный день в году. На этот праздник семья собирается за одним столом и проводит вместе много времени. Но в этот раз надежды рушатся, когда дети одним за одним отменяют поездки к родителям. Беатрис, жена Венсана, не прочь остаться на выходные наедине с мужем, но ее супруг непреклонен. Вдохновившись церковной проповедью, он отправляется в дом престарелых, чтобы пригласить в гости одинокую старушку и подарить ей настоящий праздник. Там он встречает Моник, которая отказывается отмечать Рождество без своей лучшей подруги Жанны. Вместе они моментально превращают размеренную жизнь Венсана и Беатрис в настоящий хаос.



Чем обернется неожиданное знакомство, расскажет «Рождество не по плану» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

