Рождество не по плану (фильм, 2023) смотреть онлайн

Рождество не по плану
Wink
Фильмы
Рождество не по плану
8.02023, Noël joyeux
Комедия83 мин18+
Две старушки устраивают сумасшедший праздник в доме респектабельной семейной пары. Французская комедия с новогодним настроением
О фильме

Семейная пара, не дождавшись детей на Рождество, решает провести праздник с незнакомыми старушками. И очень зря. Задорная французская комедия «Рождество не по плану» 2023 года — фильм о том, как обманчиво бывает первое впечатление.

Для Венсана Рождество — самый важный день в году. На этот праздник семья собирается за одним столом и проводит вместе много времени. Но в этот раз надежды рушатся, когда дети одним за одним отменяют поездки к родителям. Беатрис, жена Венсана, не прочь остаться на выходные наедине с мужем, но ее супруг непреклонен. Вдохновившись церковной проповедью, он отправляется в дом престарелых, чтобы пригласить в гости одинокую старушку и подарить ей настоящий праздник. Там он встречает Моник, которая отказывается отмечать Рождество без своей лучшей подруги Жанны. Вместе они моментально превращают размеренную жизнь Венсана и Беатрис в настоящий хаос.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb