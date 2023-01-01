Фильмы и сериалы с интерактивной паузой
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Фильмы и сериалы с интерактивной паузой

Фильмы и сериалы с интерактивной паузой

Поставьте просмотр на паузу, отсканируйте QR-код и узнайте интересные факты о фильмах и героях.

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Как мы сбежали с цирком 2019
8.7

Как мы сбежали с цирком

2019, 82 мин
Постер к фильму 2+2 2023
7.0

2+2

2023, 73 мин
Постер к фильму Пришельцы. Назад в будущее 2024
8.7

Пришельцы. Назад в будущее

2024, 117 мин
Постер к фильму Судная ночь. Джекпот 2023
7.7

Судная ночь. Джекпот

2023, 85 мин
Постер к фильму Нужды путешественника 2024
6.0

Нужды путешественника

2024, 90 мин
Постер к фильму Тур с Иванушками 2024
9.2

Тур с Иванушками

2024, 111 мин
Постер к фильму Пила. Джокер 2023
7.7

Пила. Джокер

2023, 96 мин
Постер к фильму Резидент 2024
7.3

Резидент

2024, 93 мин
Постер к фильму Министерство неджентльменских дел 2024
8.6

Министерство неджентльменских дел

2024, 114 мин
Постер к фильму Винокурня семьи Комада 2023
8.6

Винокурня семьи Комада

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Месть 2023
8.1

Месть

2023, 80 мин
Постер к фильму Не_жилец 2023
5.8

Не_жилец

2023, 87 мин
Постер к фильму Проклятие демона 2023
6.6

Проклятие демона

2023, 100 мин
Постер к фильму Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте 2024
9.3

Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте

2024, 47 мин
Постер к фильму Битвы монстров 2021
6.4

Битвы монстров

2021, 83 мин
Постер к фильму Огненный лис 2024
9.3

Огненный лис

2024, 84 мин
Постер к фильму Белое пластиковое небо 2023
7.4

Белое пластиковое небо

2023, 107 мин
Постер к фильму Непослушники 2024
8.8

Непослушники

2024, 107 мин
Постер к фильму Предчувствие 2023
6.3

Предчувствие

2023, 140 мин
Постер к фильму Пять фунтов искупления 2024
7.9

Пять фунтов искупления

2024, 102 мин
Постер к фильму Дождь из мужчин 2023
7.3

Дождь из мужчин

2023, 93 мин
Постер к фильму Идеальная зависимость 2023
8.8

Идеальная зависимость

2023, 91 мин
Постер к фильму Гагарин. Второй виток вокруг Земли 2024
9.2

Гагарин. Второй виток вокруг Земли

2024, 41 мин
Бесплатно
Постер к фильму Подарок 2024
8.1

Подарок

2024, 83 мин
Постер к фильму (Не)идеальные мужчины 2023
7.4

(Не)идеальные мужчины

2023, 83 мин
Постер к фильму Падение империи 2024
6.6

Падение империи

2024, 104 мин
Постер к фильму Кухня со звездами 2023
9.2

Кухня со звездами

2023, 105 мин
Постер к фильму Вы меня видели? 2024
7.1

Вы меня видели?

2024, 79 мин
Постер к фильму Пробуждение зла 2024
5.3

Пробуждение зла

2024, 81 мин
Постер к фильму Власть огня 2022
6.6

Власть огня

2022, 81 мин
Постер к фильму Обряд. Во власти демона 2023
7.0

Обряд. Во власти демона

2023, 93 мин
Постер к фильму Тайное влечение 2022
6.2

Тайное влечение

2022, 92 мин
Постер к фильму Мой худший сосед 2023
8.5

Мой худший сосед

2023, 107 мин
Постер к фильм�у Любовь по вызову 2022
7.7

Любовь по вызову

2022, 92 мин
Постер к фильму Паутина страха 2023
7.5

Паутина страха

2023, 101 мин
Постер к фильму Одержимые злом 2023
7.0

Одержимые злом

2023, 95 мин
Постер к фильму Ящик Пандоры 2022
5.8

Ящик Пандоры

2022, 68 мин
Постер к фильму Проклятие. Ночь страха 2021
6.5

Проклятие. Ночь страха

2021, 87 мин
Постер к фильму Любви не бывает? 2024
8.9

Любви не бывает?

2024, 100 мин
Постер к фильму Бугимен. Царство мертвых 2020
8.1

Бугимен. Царство мертвых

2020, 93 мин
Постер к фильму Проект «Гутенберг» 2018
8.0

Проект «Гутенберг»

2018, 125 мин
Постер к фильму Ада 2022
7.5

Ада

2022, 90 мин
Постер к фильму Обитель лжи 2023
7.0

Обитель лжи

2023, 82 мин
Постер к фильму Тимир 2023
8.2

Тимир

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я не киллер 2023
8.2

Я не киллер

2023, 110 мин
Постер к фильму Остров изгоев 2023
7.9

Остров изгоев

2023, 106 мин
Постер к фильму Путешественница во времени 2022
7.3

Путешественница во времени

2022, 115 мин
Постер к фильму Горизонт в огне 2021
8.7

Горизонт в огне

2021, 128 мин