Отчаявшаяся мать вместе с ничего не подозревающей семьей едет в другой город на поиски пропавшей дочери. Светлана Иванова и Никита Ефремов в пронзительной драме из программы кинофестиваля «Новое движение».



Два года назад у Веры пропала дочь Лена, но женщина до сих пор не теряет надежды ее найти. Она пристально следит за новостями, коллекционирует газетные вырезки и пытается собирать информацию при помощи паблика в соцсетях. Людей, которые советуют ей оставить трагедию в прошлом и жить дальше, она игнорирует. Больше всего от этого страдает семья Веры — муж Андрей и старшая дочь Настя. Но вот однажды Вере приходит загадочное сообщение, дающее надежду, что Лена находится где-то в Архангельской области. Женщина тут же собирается в поездку и берет с собой Андрея и Настю, не рассказав им о подлинной цели путешествия.



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