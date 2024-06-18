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Вы меня видели? (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Отчаявшаяся мать вместе с ничего не подозревающей семьей едет в другой город на поиски пропавшей дочери. Светлана Иванова и Никита Ефремов в пронзительной драме из программы кинофестиваля «Новое движение».
Два года назад у Веры пропала дочь Лена, но женщина до сих пор не теряет надежды ее найти. Она пристально следит за новостями, коллекционирует газетные вырезки и пытается собирать информацию при помощи паблика в соцсетях. Людей, которые советуют ей оставить трагедию в прошлом и жить дальше, она игнорирует. Больше всего от этого страдает семья Веры — муж Андрей и старшая дочь Настя. Но вот однажды Вере приходит загадочное сообщение, дающее надежду, что Лена находится где-то в Архангельской области. Женщина тут же собирается в поездку и берет с собой Андрея и Настю, не рассказав им о подлинной цели путешествия.
Наблюдать за семейной трагедией, разворачивающейся в этой поездке, вы сможете, когда будете смотреть «Вы меня видели?» 2024 года — фильм онлайн доступен на Wink.
Рейтинг
- ЕВРежиссёр
Екатерина
Волкова
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Никита
Ефремов
- ВЛАктриса
Виктория
Луканова
- ЕПАктриса
Елизавета
Писаренко
- Актриса
Маргарита
Силаева
- ЮЛАктёр
Юрий
Лопарев
- ОСАктёр
Олег
Савостюк
- АРАктриса
Анфиса
Решитько
- АДАктёр
Александр
Доронин
- ВПАктёр
Вадим
Першин
- ЕВСценарист
Екатерина
Волкова
- КМПродюсер
Ксения
Миронова
- АСПродюсер
Алла
Собецки
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кетов
- ИКПродюсер
Игорь
Капустин
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ЛЯМонтажёр
Лика
Ятковская
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- ОМОператор
Оганес
Марутян
- АЧКомпозитор
Алёна
Чапала