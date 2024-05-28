Четверо мужчин решают заработать, продавая сексуальные услуги скучающим женщинам. Смелая итальянская комедия о поисках любви и смысла жизни.



Габриэле слишком увлекся азартными играми и задолжал 100 тысяч евро известному криминальному авторитету Сальваторе Фазано. В отчаянии Габриэле хочет продать ферму, которой заведует его брат Дженнаро вместе с помощником Оскаром. Однако сделка откладывается, а деньги нужны сейчас. Приятели замечают, как много женщин блуждает по улицам, пока их мужья и бойфренды запоем смотрят футбольные матчи. В голову друзьям приходит блестящая идея: притвориться секс-работниками. Вскоре к ним присоединяется Пако, и вместе они добиваются невероятных успехов в пикантном деле. Но все это время за предприимчивыми жиголо следит полиция, мечтающая наконец-то поймать Фазано.



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