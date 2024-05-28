(Не)идеальные мужчины
Wink
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(Не)идеальные мужчины
7.42023, Uomini da marciapiede
Комедия83 мин18+
Четверо друзей решают помочь скучающим женщинам, пока их мужья увлечены чемпионатом по футболу. Смелая комедия из Италии

(Не)идеальные мужчины (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Четверо мужчин решают заработать, продавая сексуальные услуги скучающим женщинам. Смелая итальянская комедия о поисках любви и смысла жизни.

Габриэле слишком увлекся азартными играми и задолжал 100 тысяч евро известному криминальному авторитету Сальваторе Фазано. В отчаянии Габриэле хочет продать ферму, которой заведует его брат Дженнаро вместе с помощником Оскаром. Однако сделка откладывается, а деньги нужны сейчас. Приятели замечают, как много женщин блуждает по улицам, пока их мужья и бойфренды запоем смотрят футбольные матчи. В голову друзьям приходит блестящая идея: притвориться секс-работниками. Вскоре к ним присоединяется Пако, и вместе они добиваются невероятных успехов в пикантном деле. Но все это время за предприимчивыми жиголо следит полиция, мечтающая наконец-то поймать Фазано.

Чему герои научаться во время любовных похождений и смогут ли они разобраться с долгом, вы узнаете, когда будете смотреть «(Не)идеальные мужчины» — фильм онлайн в хорошем качестве доступен на Wink.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb