Wink
Фильмы
(Не)идеальные мужчины
Актёры и съёмочная группа фильма «(Не)идеальные мужчины»

Актёры и съёмочная группа фильма «(Не)идеальные мужчины»

Режиссёры

Франческо Альбанезе

Франческо Альбанезе

Francesco Albanese
Режиссёр

Актёры

Серена Гранди

Серена Гранди

Serena Grandi
АктрисаMiranda
Росио Муньос

Росио Муньос

Rocío Muñoz
АктрисаLara
Франческо Паннофино

Франческо Паннофино

Francesco Pannofino
АктёрZio Leonardo
Паоло Руффини

Паоло Руффини

Paolo Ruffini
АктёрGennaro
Луиджи Лучано

Луиджи Лучано

Herbert Ballerina
АктёрOscar
Клементину

Клементину

Clementino
АктёрPaco
Франческо Альбанезе

Франческо Альбанезе

Francesco Albanese
АктёрGabriele

Продюсеры

Андреа Каннавале

Андреа Каннавале

Andrea Cannavale
Продюсер

Операторы

Стефано Салемме

Стефано Салемме

Stefano Salemme
Оператор