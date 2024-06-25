Небольшой продовольственный магазин становится ареной, где шестеро незнакомцев сражаются за вожделенный трофей — лотерейный билет с выигрышем в 156 миллионов долларов. Захватывающий камерный триллер, в котором сыграл одну из своих последних ролей Ангус Клауд из «Эйфории».



Канун Рождества. Преступник по имени Стерлинг заходит в магазинчик в скверном настроении: его только что обокрала банда грабителей, прибрав к рукам ценную добычу. В это время мистер Лейрд, другой посетитель магазина, покупает лотерейный билет, который становится выигрышным. Недолго думая, Стерлинг достает из-за пазухи пистолет и требует, чтобы Лейрд отдал билет ему. Полицейский-новичок Коди пытается вмешаться, но делает ситуацию только хуже. Обстановка накаляется, и в конфликте оказываются замешаны владелец магазина Амир, а также беременная официантка Ана и ее бойфренд Абрахам. Каждый из них стремится не только выжить, но и заполучить тот самый билет.



Кто сумеет выдержать все испытания и выйти победителем, расскажет триллер «Судная ночь. Джекпот» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink.

