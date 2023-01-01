Мой худший сосед
Wink
Фильмы
Мой худший сосед
8.52023, Binteumeopneun sai
Комедия, Мелодрама107 мин18+

Мой худший сосед (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девушка и парень, чьи квартиры разделены лишь тонкой стеной, проходят долгий путь от ненависти до любви. Милый корейский ромком о том, как обманчиво может быть первое впечатление.

Хон Рани потрясающе талантлива в анимации, однако страдает от панических атак и предпочитает лишний раз не выходить на улицу. Однажды в квартиру в доме по соседству заселяется Ли Сычжин — симпатичный молодой человек, мечтающий о карьере певца, но так и не сумевший убедить в своем потенциале ни одного продюсера. Между жильем Рани и Сычжина всего лишь тонкая стенка, через которую они слышат абсолютно все. Довольно быстро они начинают испытывать неприязнь и делать все, чтобы заставить друг друг съехать. Однако понемногу Рани и Сычжин понимают, что между ними куда больше общего, чем кажется.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.9 IMDb