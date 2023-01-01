Мой худший сосед (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка и парень, чьи квартиры разделены лишь тонкой стеной, проходят долгий путь от ненависти до любви. Милый корейский ромком о том, как обманчиво может быть первое впечатление.
Хон Рани потрясающе талантлива в анимации, однако страдает от панических атак и предпочитает лишний раз не выходить на улицу. Однажды в квартиру в доме по соседству заселяется Ли Сычжин — симпатичный молодой человек, мечтающий о карьере певца, но так и не сумевший убедить в своем потенциале ни одного продюсера. Между жильем Рани и Сычжина всего лишь тонкая стенка, через которую они слышат абсолютно все. Довольно быстро они начинают испытывать неприязнь и делать все, чтобы заставить друг друг съехать. Однако понемногу Рани и Сычжин понимают, что между ними куда больше общего, чем кажется.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- ЛУРежиссёр
Ли
У-чхоль
- ХСАктриса
Хан
Сын-ён
- ЛДАктёр
Ли
Джи-хун
- КГАктёр
Ко
Гю-пхиль
- КЮАктёр
Ким
Юн-сон
- ЛЮАктёр
Ли
Ю-джун
- ЧЭАктриса
Чон
Э-ён
- КЮАктёр
Ким
Юль-хо
- ЛГАктёр
Лим
Ган-сон
- Сценарист
Лилу
Фогли
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- РДАктриса дубляжа
Руслана
Доронина
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов