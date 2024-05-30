Огненный лис (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Дикий лис Ветер остается сиротой, но не теряет стремления жить и создает собственную семью, которую нужно охранять от крупных хищников — медведей. Уникальный документальный фильм «Огненный лис» снят за три года экспедиций и вместо лекций о дикой природе предлагает захватывающую эмоциональную историю настоящих животных.



В детстве лис, получивший кличку Ветер, пережил страшную трагедию. Нору, где он жил со своими родичами, разорил медведь. Маленький зверек остался совсем один перед лицом суровых опасностей дикой природы. Первая же зима становится для слабого Ветра тяжелым испытанием, но он не сдается и изо всех сил держится за жизнь. В это же время он знакомится с лисицей Лавой — самой рыжей на всем белом свете. Ветер и Лава заводят собственную семью, у них появляется шестеро лисят. Но сможет ли отец защитить близких, когда в округе вновь появятся медведи?



«Огненный лис» — фильм 2024 года — трогательная история с настоящим драматургическим напряжением, где главные герои — лисы — ведут себя как персонажи художественного кино.

