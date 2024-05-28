Жуткий демон, которому отец когда-то принес жертву, забирает одного члена семьи за другим. Шокирующие индонезийские ужасы, снятые по вирусному треду в бывшем Twitter.



В 2002 году в семье Нади случилась трагедия: при странных обстоятельствах умерла ее мать. Через 10 лет смерть унесла и ее сестру. Уже будучи взрослыми, Надя и ее брат Йога начинают задавать себе тревожные вопросы. Отец по непонятной причине все эти годы не дает смывать кровь матери в одной из комнат и ведет себя крайне странно. Постепенно Надя добирается до правды и узнает, что в год тех жутких событий отец провел магический ритуал и призвал страшного демона, который потом и отнял жизни ее родных. Теперь, вновь через 10 лет, зло должно вернуться, и оно снова ждет жертвоприношения.



Сможет ли Надя спасти себя и брата и выяснить, на какую сделку с нечистью пошел отец? Погрузитесь в самобытный кровавый хоррор индонезийского режиссера «Обряд. Во власти демона» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

