Обряд. Во власти демона (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жуткий демон, которому отец когда-то принес жертву, забирает одного члена семьи за другим. Шокирующие индонезийские ужасы, снятые по вирусному треду в бывшем Twitter.
В 2002 году в семье Нади случилась трагедия: при странных обстоятельствах умерла ее мать. Через 10 лет смерть унесла и ее сестру. Уже будучи взрослыми, Надя и ее брат Йога начинают задавать себе тревожные вопросы. Отец по непонятной причине все эти годы не дает смывать кровь матери в одной из комнат и ведет себя крайне странно. Постепенно Надя добирается до правды и узнает, что в год тех жутких событий отец провел магический ритуал и призвал страшного демона, который потом и отнял жизни ее родных. Теперь, вновь через 10 лет, зло должно вернуться, и оно снова ждет жертвоприношения.
Сможет ли Надя спасти себя и брата и выяснить, на какую сделку с нечистью пошел отец? Погрузитесь в самобытный кровавый хоррор индонезийского режиссера «Обряд. Во власти демона» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Азхар
Кинои Лубис
- ТНАктриса
Таскья
Намья
- ВСАктёр
Вафда
Саифан Лубис
- ТРАктёр
Тёку
Рифну Викана
- КАктриса
Кинарьосих
- ЭДАктриса
Элли
Д. Лусан
- ГПАктёр
Гиулио
Паренкуан
- АБАктёр
Анди
Берсама
- ФФАктёр
Фарас
Фатик
- РААктриса
Рая
Адена Сьях
- ДДАктёр
Джоно
Джавир
- РППродюсер
Раам
Пунджаби
- АППродюсер
Амрит
Пунджаби
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЛДАктёр дубляжа
Леонид
Дручинин
- АСАктриса дубляжа
Алиса
Сергеева
- АНКомпозитор
Агхи
Нароттама