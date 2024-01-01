Подарок (фильм, 2024) смотреть онлайн

Подарок
Дети отправляются в прошлое, чтобы предотвратить развод родителей. Семейная комедия с Айлой Фишер
О фильме

Дети раз за разом переносятся в прошлое при помощи волшебных часов, чтобы не дать своим родителям развестись. Сказка с добрым месседжем о том, как прочны семейные узы.

Брак Джен и Эрика катится к разводу. Им осталось только рассказать об этом детям — Эмме, Максу и совсем маленькому Тейлору, который не может говорить и общается при помощи планшета. Когда родители объявляют, что вечером предстоит важный разговор, ребята сразу понимают, какие новости их ждут. Тут как нельзя кстати оказываются старые сломанные часы — семейная реликвия, которую совершенно неожиданно доставили этим утром. Джен и Эрик встретили подарок без энтузиазма и запрятали его в подвал, но Тейлор нашел способ починить загадочный предмет. Пока близится час рокового ужина, мальчик обнаруживает, что, передвинув стрелку, можно переноситься в прошлое. Теперь он вместе с Эммой и Максом хочет использовать магически часы, чтобы не допустить развода мамы и папы. Но манипуляции со временем могут сыграть с ребятами злую шутку.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

