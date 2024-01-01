Нужды путешественника (фильм, 2024) смотреть онлайн

Учительница французского погружается в незнакомую корейскую культуру в Сеуле. «Нужды путешественника» — фильм о тонкостях налаживания связей между людьми, снятый признанным мастером мамблкора Хон Сан Су. Главную роль исполнила Изабель Юппер.



Француженка Ирис живет в Южной Корее. О ней ничего неизвестно, кроме того, что она дает уроки французского языка, с неумолимым любопытством относится к окружающему миру и не прочь выпить макколи в хорошей компании. Ученики ее обожают за доброжелательность и легкость в общении. Для изучения языка Ирис просит своих студентов рассказывать на французском о том, что их действительно волнует. Однако от встречи к встрече становится все очевиднее: для того, чтобы понять друг друга людям вряд ли нужен язык.



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