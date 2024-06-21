Винокурня семьи Комада (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Девушка берется за непростую задачу: вернуть к жизни семейную винокурню. Доброе аниме «Винокурня семьи Комада» 2023 года рассказывает о стремлении к мечте.



Руи Комада — юная глава вискарни. Ей пришлось бросить рисование, уйти из университета, чтобы заняться семейным бизнесом. Когда-то ее отец создавал отличный виски, но из-за землетрясения его дело понесло серьезные убытки. На хрупкие плечи амбициозной девушки легла непростая задача — возродить былую славу винокурни. Для этого она хочет вновь вывести легендарный вкус виски «Кома». Ее мечта захватывает и молодого журналиста Котаро Такахаси, который, преодолев свой скептицизм, понемногу проникается процессом приготовления и философией виски.



Сможет ли Руи добиться успеха и как изменятся ее отношения с Котаро? Об этом расскажет «Винокурня семьи Комада» — мультфильм доступен онлайн на видеосервисе Wink.

