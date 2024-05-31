Любовь по вызову (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

После смерти мужа вдова решает проверить, способна ли она получать удовольствие от секса, и вызывает на помощь профессионала. Эмма Томпсон блистает в откровенном и тонком драмеди о любви к себе.



Бывшей учительнице Нэнси некомфортно думать о собственном теле и сексуальности. Ее муж умер два года назад, и это был единственный мужчина, с которым она была близка. Нэнси ни разу не испытывала оргазм, и, чтобы исправить это, она тратит приличную часть своих сбережений на одного из выдающихся работников лондонского эскорта — Лео Гранде. Молодой человек не только потрясающе красив, а еще умен и красноречив. Но самое главное — ему удается заверить женщину, привыкшую относиться к себе скептически, что она привлекательна. Кроме того, кажется, он действительно любит свою профессию. После нескольких встреч между Нэнси и Лео возникнет связь — более глубокая и серьезная, чем можно было ожидать.



Чем закончится этот необычный эксперимент, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Любовь по вызову» 2022 года онлайн на сервисе Wink.

