Фильмы и сериалы про историю России
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Фильмы и сериалы про историю России

Фильмы и сериалы про историю России

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Первая на русском троне 2023
7.0

Первая на русском троне

2023, 16 мин
Постер к фильму Аманат 2022
9.1

Аманат

2022, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму 1941. Крылья над Берлином 2022
9.1

1941. Крылья над Берлином

2022, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Екатерина II: Закат Великой 2022
7.0

Екатерина II: Закат Великой

2022, 30 мин
Постер к фильму Летчик 2021
9.4

Летчик

2021, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорогие товарищи! 2020
8.2

Дорогие товарищи!

2020, 120 мин
Постер к фильму Ржев 2019
9.2

Ржев

2019, 111 мин
Постер к фильму Несокрушимый 2018
9.2

Несокрушимый

2018, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Скиф 2017
8.9

Скиф

2017, 100 мин
Постер к фильму Заложники 2017
7.4

Заложники

2017, 99 мин
Постер к фильму Матильда 2017
8.6

Матильда

2017, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Антон Чехов 2014
8.1

Антон Чехов

2014, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гагарин. Первый в космосе 2013
9.3

Гагарин. Первый в космосе

2013, 108 мин
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2 2013
8.9

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2

2013, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1 2011
8.8

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1

2011, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Царь 2009
8.5

Царь

2009, 118 мин
Постер к фильму Адмиралъ 2008
9.1

Адмиралъ

2008, 119 мин
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна! 2008
8.8

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!

2008, 150 мин
Бесплатно
Постер к фильму 1612 2007
8.8

1612

2007, 143 мин
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора 2002
9.2

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора

2002, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора 2002
9.3

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора

2002, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа 2001
9.3

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа

2001, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — императ�ор 2001
9.2

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император

2001, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы 2000
9.2

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы

2000, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора 2000
9.1

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора

2000, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Юность Петра 1980
9.4

Юность Петра

1980, 133 мин
Бесплатно