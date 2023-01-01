Фильмы и сериалы про историю России

7.0
Первая на русском троне
2023, 16 мин
9.1
Аманат
2022, 119 мин
Бесплатно
9.1
1941. Крылья над Берлином
2022, 100 мин
Бесплатно
7.0
Екатерина II: Закат Великой
2022, 30 мин
9.4
Летчик
2021, 101 мин
Бесплатно
8.2
Дорогие товарищи!
2020, 120 мин
9.2
Ржев
2019, 111 мин
9.2
Несокрушимый
2018, 85 мин
Бесплатно
8.9
Скиф
2017, 100 мин
7.4
Заложники
2017, 99 мин
8.6
Матильда
2017, 104 мин
Бесплатно
8.1
Антон Чехов
2014, 96 мин
Бесплатно
9.3
Гагарин. Первый в космосе
2013, 108 мин
8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2
2013, 70 мин
Бесплатно
8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1
2011, 80 мин
Бесплатно
8.5
Царь
2009, 118 мин
9.1
Адмиралъ
2008, 119 мин
8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!
2008, 150 мин
Бесплатно
8.8
1612
2007, 143 мин
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора
2002, 102 мин
Бесплатно
9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора
2002, 111 мин
Бесплатно
9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа
2001, 79 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император
2001, 77 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещ�ание императрицы
2000, 83 мин
Бесплатно
9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора
2000, 79 мин
Бесплатно
9.4
Юность Петра
1980, 133 мин
Бесплатно