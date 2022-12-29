Андрей Сахаров. По ту сторону окна (фильм, 2022) смотреть онлайн

Документальный фильм о великом советском физике и правозащитнике Андрее Дмитриевиче Сахарове. Внимание создателей сосредоточено вокруг общественной деятельности нобелевского лауреата, его борьбы за разоружение и ценности гуманизма, шедшие вразрез с идеологией, выгодной власть имущим. В фильме собраны по-настоящему уникальные материалы: воспоминания друзей Сахарова и его соратника Бориса Альтшуллера, редкие архивные кадры, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, а также – рисунки самого Андрея Дмитриевича, которые оживают на экране благодаря анимации Дмитрия Геллера. Увидеть их своими глазами можно, посмотрев фильм «Андрей Сахаров.

