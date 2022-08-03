Исход (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Документально-игровая картина, посвященная событиям 1920 года в Крыму, где произошла самая масштабная морская эвакуация в мире, положившая конец Гражданской войне. Одно из ее названий — Русский исход. История показана глазами двух офицеров противостоящих армий — Красной и Белой. В основе сюжета — материалы выставки Благотворительного фонда актеров и Центрального музея современной истории России «То, что я должен сказать».
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
7.0 КиноПоиск