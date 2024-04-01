Александровский дворец (фильм, 2012) смотреть онлайн

Документальный проект, который приглашает на экскурсию по Александровскому дворцу, любимой летней резиденции императорской семьи.



Погрузитесь в историю одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга и узнайте, почему этот музей остается важнейшим памятником культуры. Это символ расцвета и заката царской эпохи, который Екатерина II подарила внуку Александру. Здесь любила проводить свободное время семья Романовых и жил последний русский император Николай II. Посмотрите, как менялись интерьеры в зависимости от предпочтений разных правителей и отправьтесь в раскинувшийся поблизости Александровский парк. Полюбуйтесь на впечатляющие результаты работы реставраторов, точно восстановивших дореволюционное убранство дворца, и послушайте о том, как был утроен монарший досуг.



Сделать это поможет фильм «Александровский дворец» 2012 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

