Бастион императора Павла (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Познавательная прогулка по замку, когда-то принадлежавшему императору Павлу I, а теперь ставшему элитным отелем.



В городе Павловск расположена крепость под неформальным названием Бип. Когда-то она была большой игрушкой для Павла I, всегда увлекавшегося рыцарством — неслуч�айно ее архитектура во многом повторяет средневековые замки. Бип построена на старинных шведских оборонительных линиях по всем правилам фортификаций, но никогда ничего по-настоящему не защищала. Теперь на территории замка располагается отель, руководство которого вложило немало сил, чтобы восстановить прежние интерьеры, в том числе и апартаменты самого императора.



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