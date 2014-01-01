Антон Чехов (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм охватывает пять лет из жизни писателя: 1885-1890 годы. Именно эти годы являются самыми яркими в его биографии: Чехов становится известным в писательской среде, он пишет свои первые пьесы для театра, теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнает, что смертельно болен.



Антон Чехов смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.