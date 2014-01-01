Антон Чехов
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Антон Чехов

Антон Чехов (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.12014, Anton Tchékhov 1890
Драмы, Исторические96 мин18+

Сюжет

Фильм охватывает пять лет из жизни писателя: 1885-1890 годы. Именно эти годы являются самыми яркими в его биографии: Чехов становится известным в писательской среде, он пишет свои первые пьесы для театра, теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнает, что смертельно болен.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Антон Чехов»

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