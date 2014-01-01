Антон Чехов (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.12014, Anton Tchékhov 1890
Драмы, Исторические96 мин18+
Сюжет
Фильм охватывает пять лет из жизни писателя: 1885-1890 годы. Именно эти годы являются самыми яркими в его биографии: Чехов становится известным в писательской среде, он пишет свои первые пьесы для театра, теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнает, что смертельно болен.
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Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Рене
Фере
- НЖАктёр
Николя
Жиро
- ЛШАктриса
Лолита
Шамма
- РСАктёр
Робинсон
Стевенен
- ЖБАктёр
Жак
Боннаффе
- ДТАктриса
Дженна
Тиам
- БХАктёр
Бронтис
Ходоровски
- МФАктриса
Мари
Ферет
- АЗАктёр
Александр
Зефф
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- ЛФАктриса
Леон
Фере
- Сценарист
Рене
Фере
- Продюсер
Рене
Фере
- СШПродюсер
Себастьян
Шеленц
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- ГИАктёр дубляжа
Глеб
Ильинский
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЛБОператор
Лукас
Бернард
- МСКомпозитор
Мари-Жанна
Сереро