Биография

Рене Фере – французский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился в городе Ла Басе 26 мая 1945 г. Ушел из жизни 28 апреля 2015 г. С детства режиссер Рене Фере мечтал стать актером, но этому не суждено было исполниться. В кино он исполнил несколько эпизодических ролей, став известным в качестве продюсера и режиссера. Первый фильм Рене Фере – драма «История поля» (1975 г.) в немалой степени является автобиографичным, его благосклонно встречает критика. Режиссеру на тот момент уже исполнилось 30 лет. В дальнейшем история кинодеятеля Рене Фере складывается неоднозначно. Его второй фильм «Торжественное причастие» (1977 г.) входил в программу Каннского кинофестиваля, но последующие этот успех уже не повторили. Коммерческий успех в определенной степени вернулся к лентам, снятым на семейной киностудии, где он сам выступал режиссером, а его супруга и дети снимались вместе с немногочисленными приглашенными актерами в главных ролях. Завершает фильмографию из двух десятков кинолент Рене Фере трио картин, посвященных реальным историческим событиям и героям: «Сестра Моцарта» (2010 г.), «Мадам Соларио» (2012 г.) и вышедший на киноэкраны за месяц до смерти режиссера «Антон Чехов» (2014 г.).