Усадьба Архангельское. Фильм второй (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение экскурсии по прекрасной подмосковной усадьбе, из которого вы узнаете о замысле местного парка и об организованных здесь мастерских стекольного и фарфорового искусства.



Архангельское — идеальный образец русской дворянской усадьбы, которой владели сразу неск�олько знатных семей. Но самый большой вклад в ее историю внес князь Николай Юсупов, настоящий человек эпохи Просвещения. Именно благодаря ему поначалу скромный местный парк превратился в грандиозный архитектурный комплекс с огромным газоном, террасами и оптическими иллюзиями. Музейные работники расскажут, как им удалось восстановить исторический облик усадьбы, а также покажут производство мастерских — стеклянной и фарфоровой.



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