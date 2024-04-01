Таврический дворец (фильм, 2012) смотреть онлайн

Прогулка по одному из самых грандиозных дворцов классического стиля в России — Таврическому дворцу. Документальный фильм, освещающий историю этого знаменитого памятника архитектуры, который когда-то был полон жизни и политических интриг.



На рубеже 18-19 веков в Санкт-Петербурге вырос Таврический дворец. Его построили в честь светлейшего князя Григория Потемкина, человека, который занял столь важное место возле императрицы Екатерины II. Он был ее правой рукой, руководил многими делами в Российской империи и не зря был прозван некоронованным императором. А кроме того, Светлейший хранил ключи и от сердца великой правительницы, сумев стать ей близким другом. Поэтому дорогая отделка дворца и его баснословно богатая меблировка быстро стали предметом зависти тогдашней аристократии и заставили о себе говорить. История дворца не закончилась со смертью его легендарного владельца. В XX веке стены потемкинского дворца услышали споры первого парламента Российской империи. А теперь в нем находится штаб-квартира спикеров стран содружества независимых государств.



Погрузитесь в богатую историю удивительного места Санкт-Петербурга вместе с командой проекта «Таврический дворец», — документальный фильм 2012 года можно смотреть на Wink.

