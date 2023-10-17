Русская живопись (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фильм «Русская живопись» посвящен истории русской живописи, ее истокам, главным вехам и основным периодам развития. В фильме будут освещены разные этапы истории Русской живописи: древнерусский период, затем знакомство России с западной школой живописи и открытие в 1757 году «Академия трех знатнейших художеств»; история XIX столетия как золотого века русской живописи; несколько периодов ХХ века, когда русская живопись встала на путь отрицания классики и разделения на огромное количество различных течений, затем Советский период, создание в 1932 году Союза художников СССР, художники в годы Великой Отечественной войны, в период оттепели, застоя и перестройки; и, разумеется, современное искусство сегодня, перспективы его развития.

