Гатчинский дворец (фильм, 2014) смотреть онлайн

Документальный проект, знакомящий с историей Гатчинского дворца — одновременно шикарной резиденцией императора Павла I и местом его фактической ссылки.



Гатчинский дворец нередко называют замком — он действительно похож на средневековые оборонительные сооружения. Когда-то здесь располагалась охотничья усадьба фаворита Екатерины II графа Григория Орлова, а построенный позже дворец стал резиденцией цесаревича Павла, нелюбимого сына императрицы. Царственная мать подарила его сыну, чтобы поменьше его видеть при дворе — дорога до Гатчины от Петербурга занимала целых четыре часа. Будущий правитель готовился здесь к восхождению на престол и в любой момент ожидал покушения на свою жизнь. Его памятник до сих пор стоит перед парадным входом во дворец. В Гатчине также находится музейная экспозиция, а помещения сохраняют исторический облик.



Пройтись по интерьерам резиденции и узнать о быте императора, прозванного русским Гамлетом, вы сможете, включив фильм «Гатчинский дворец» 2014 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

