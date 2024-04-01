Усадьба Архангельское. Фильм первый (фильм, 2014) смотреть онлайн

Первая часть документального фильма-экскурсии по одной из самых шикарных русских усадеб, расположившихся в Красногорском районе Московской области.



В XVII веке в России закончилось Смутное время, на престоле укрепилась династия Романовых, а самые богатые дворяне начали отстраивать пышные усадьбы. Среди них особенно выделялось Архангельское, сменившее много хозяев и в конце концов оказавшееся во владении князя Николая Борисовича Юсупова, потратившего на его покупку баснословную сумму. Под его началом это место превратилось в центр культурной жизни — с выставкой картин, самой крупной библиотекой литературы XIX века и уникальной коллекцией дорогих карет.



Полюбоваться на эту достопримечательность и узнать ее историю вы сможете, когда будете смотреть «Усадьба Архангельское. Фильм первый» — фильм 2014 года онлайн доступен на Wink.

