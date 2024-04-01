Усадьба Архангельское. Фильм первый (фильм, 2014) смотреть онлайн

Усадьба Архангельское. Фильм первый
Усадьба Архангельское. Фильм первый

Усадьба Архангельское. Фильм первый (фильм, 2014)

9.22014, Усадьба Архангельское. Фильм первый
Документальный51 мин12+
О фильме

Первая часть документального фильма-экскурсии по одной из самых шикарных русских усадеб, расположившихся в Красногорском районе Московской области.

В XVII веке в России закончилось Смутное время, на престоле укрепилась династия Романовых, а самые богатые дворяне начали отстраивать пышные усадьбы. Среди них особенно выделялось Архангельское, сменившее много хозяев и в конце концов оказавшееся во владении князя Николая Борисовича Юсупова, потратившего на его покупку баснословную сумму. Под его началом это место превратилось в центр культурной жизни — с выставкой картин, самой крупной библиотекой литературы XIX века и уникальной коллекцией дорогих карет.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

