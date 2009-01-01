Царь (фильм, 2009) смотреть онлайн
Сюжет
1565 год. Темные времена. Правление Ивана Грозного. Русь растерзана голодом и ливонской войной. Во всем мерещатся правителю измена и предательство. Его верные слуги, опричники, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Главный закон для них — царь. Единственный, кто пошел против царской воли и опричных злодейств, — митрополит Филипп, верный друг детства Ивана Грозного. Он возвысил голос свой и принес себя в жертву. Это противостояние расскажет о том, на что была способна Русь и в падении и в величии духа.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- Актёр
Олег
Янковский
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Александр
Домогаров
- АДАктриса
Анастасия
Донцова
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- АФАктёр
Алексей
Франдетти
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- АХАктёр
Анвар
Халилулаев
- АИСценарист
Алексей
Иванов
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- НДХудожница
Наталья
Дзюбенко
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- ААМонтажёр
Альбина
Антипенко
- Оператор
Том
Стерн
- ЮККомпозитор
Юрий
Красавин