Жостовская роспись (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

История появления, развития и мирового успеха знаменитых жостовских подносов — в увлекательном короткометражном документальном фильме.



Яркие и броские букеты цветов на стальном подносе — узнаваемый образ, в котором большинство сразу распознает жостовскую роспись. Прод�укция небольшой деревни, где до сих пор течет обычная сельская жизнь, прославилась на весь мир. Основателем промысла считается Филипп Вишняков, предприимчивый крестьянин графа Шереметьева. Первые работы жостовcкие мастера делали из папье-маше, но после проигрыша на ярмарке 1836 года в Курляндской губернии, перешли на сталь. Подносы до сих пор делают вручную, и ни один не является точной копией другого. Команда фильма познакомит зрителей со всеми этапами производства: от ковки до росписи, а мастера объяснят свой подход к работе.



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