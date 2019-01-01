Взгляд с высоты. Доминанты Санкт-Петербурга (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о главных достопримечательностях культурной столицы России, наполненный захватывающими видами города с высоты птичьего полета.



Задумывая Санкт-Петербург, Петр Великий хотел, чтобы он был символом нового вектора развития великой империи. Зарубежные столицы сильно отличались от главного российского города, Москвы, и в планах государя-реформатора было возвести на болотистой местности настоящий парадиз. Санкт-Петербург начался с Петропавловского собора, остававшегося самой высокой доминантой Северной столицы на протяжении 300 лет, и со временем обрастал шедеврами архитектуры. Среди них Адмиралтейство, Исаакиевский и Казанский соборы, Летний сад и многое другое.



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