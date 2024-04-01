Прогулка по городу Петергоф (фильм, 2012) смотреть онлайн

Неспешный променад по знаменитому городу Петра Великого — Петергофу. Короткометражный документальный фильм, повествующий об уникальной истории всем известного места.



Слово «Петергоф» переводится с иностранного языка как «двор Петра». Первый раз это слово появляется на страницах дневника Петра I в 1705 году. Именно с начала 18 века ведет свою историю город, в котором расположилась шикарная летняя резиденция царя. И по сей день легендарный Петергоф поражает архитектурными, скульптурными и ландшафтными изысками. В фокусе фильма — духовные постройки города, а именно собор Петра и Павла, дворец Бельведер и парковый ансамбль Сергеевка. В прохладной тиши последнего до сих пор лежит голова из гранита, которая, как считают, послужила источником вдохновения для главного поэта России Александра Пушкина, когда он работал над стихами «Руслана и Людмилы».



Пройтись по одному из самых посещаемых туристических мест нашей страны можно в проекте «Прогулка по городу Петергоф», — фильм 2012 года доступен онлайн на Wink.

