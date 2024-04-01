Павловский дворец (фильм, 2013) смотреть онлайн

Павловский дворец
Документальный проект о памятнике классической архитектуры, стоящем в пригороде Санкт-Петербурга, где жили император Павел I и его жена Мария Федоровна.

Земли, где сейчас находится Павловский дворец, достались великому князю Павлу Петровичу от матери — императрицы Екатерины Великой. Произошло это в 1777 году, когда у него родился сын Александр, будущий правитель Российской Империи. Павел с женой Марией Федоровной не присутствовали при строительстве дворца, однако в его интерьерах сохранилось множество деталей, способный рассказать о царской семье. Команда фильма проведет зрителя по роскошным помещениям, среди которых центральный Итальянский зал, созданный по образу виллы Ротонда, потрясающая изяществом парадная спальня в стиле версальских покоев и Кавалерийский зал, принявший свой нынешний облик, когда император Павел I возглавил Мальтийский рыцарский орден.

