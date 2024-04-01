Кронштадтский морской собор (фильм, 2013) смотреть онлайн

В городе-крепости Кронштадте стоит уникальный морской собор, который строили всей страной. Из этого документального фильма вы узнаете о его истории, а также о жизни святого Иоанна Кронштадтского, приложившего все усилия, чтобы храм стал по-настоящему великим.



Небольшой город Кронштадт раньше был самой главной морской крепостью Российской Империи. В 1903 году здесь заложили собор, который должен был стать не только местом молитвы, но и ориентиром для моряков. В его оформлении использованы морские мотивы: лампады созданы в виде парусников, купол выглядит как символический компас, на полу — обитатели морских глубин. Появлению Кронштадтского морского храма жители города обязаны святому Иоанну Кронштадтскому, на проповеди которого съезжались люди со всей страны. Он помогал беднякам и бездомным, собирал деньги на строительство храма и убеждал власти, что место молитвы моряков не может быть похоже на простую деревенскую церковь.



О его удивительной жизни и архитектурных особенностях достопримечательности расскажет «Кронштадтский морской собор» — фильм 2013 года смотреть онлайн можно на Wink.

