Музей Фаберже (фильм, 2014) смотреть онлайн

Прогулка по Шуваловскому дворцу в Санкт-Петербурге, где после реставрации 2013 года расположен знаменитый Музей Фаберже.



Дворец Нарышкиных-Шуваловых — важный архитектурный памятник Северной столицы. В нем, как в драгоценной шкатулке, хранятся изящные работы выдающихся российских ювелиров, а также шедевры ювелирного искусства, созданные компанией мастера Карла Фаберже, — знаменитые пасхальные яйца. Именно эти диковины стали традиционными подарками в императорской семье. Первое яйцо Фаберже заказал Александр III, чтобы подарить жене Марии Федоровне, и с того момента фирма ежегодно придумывала все более утонченные ювелирные изделия к Пасхе.



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