Таврический сад (фильм, 2013) смотреть онлайн

Историческая экскурсия по одному из самых известных парков Санкт-Петербурга. Документальный фильм об истории Таврического сада.



Старинный парк, по которому в XVIII веке прогуливались такие привилегированные российские деятели, как Григорий Потемкин и императрица Екатерина Великая, сегодня привлекает толпы туристов и жителей культурной столицы. Таврический сад с его уникальным ландшафтом расположился в самом сердце Петербурга, так что посещают его очень часто. По тенистым аллеям Таврического гуляет молодежь и старшее поколение, на зеленых лужайках играют дети, по дорожкам бегают спортсмены, полюбившие достопримечательность за чистый воздух, а в самых живописных местах можно встретить художников, вдохновленно рисующих пейзажи.



Как менялся популярный парк с года своего создания на протяжении многих эпох, расскажет «Таврический сад», — документальный фильм 2013 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.

