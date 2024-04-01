Крепостные стены Калининграда
Крепостные стены Калининграда

Крепостные стены Калининграда (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Крепостные стены Калининграда
Документальный24 мин12+
О фильме

Документальный проект, который приглашает прогуляться по главным достопримечательностям Калининграда — его оборонительным сооружениям.

Калининград — один из немногих городов, где во всем многообразии сохранились памятники оборонительного зодчества. Он был основан еще в 1255 году и до конца Второй мировой войны носил имя Кенигсберг. С самого начала в его архитектуре большую роль играли крепости, бастионы, башни и форты. Команда фильма расскажет, как менялись эти многочисленные достопримечательности со временем, продемонстрирует непростое устройство местных водоканалов и покажет декоративные элементы местных сооружений, которые когда-то имели вполне прикладную функцию.

Рейтинг